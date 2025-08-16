Автомобиль каршеринга упал в реку Яуза в Москве

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 37 0

В машине находилось пять человек.

Автомобиль каршеринга упал в реку Яуза в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Никита Алексенцев

В Москве автомобиль каршеринга снес ограждение и упал в реку Яуза. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в районе Рубцовской набережной, на Госпитальной улице. Во время ЧП в машине находилось пять человек, среди которых двое — дети. Всех пострадавших оперативно достали из воды. Им оказали всю необходимую помощь. Погибших в результате аварии нет.

По предварительной информации, автомобиль каршеринга сначала угодил в ДТП. В результате чего машину отбросило в сторону, и она протаранила ограждение, а затем уже с моста упала в Яузу.

На место аварии сразу приехали экстренные службы, бригада скорой помощи, а также представители правоохранительных органов. Детали произошедшего выясняются. Известно, что пока автомобиль из воды не достали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что невестка певицы Валерии, Лиана Шульгина, попала в ДТП в центре Москвы. Во время движения ее подрезал другой автомобиль. В машине она находилась вместе с младшей сестрой. Никто не пострадал.

