Зеленский заявил о готовности принять участие в трехсторонних переговорах

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 76 0

Ранее Трамп упомянул о возможности проведения трехсторонней встречи с участием России, США и Украины.

Зеленский: готов принять участие в трехсторонних переговорах

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом сообщил, что готов принять участие в трехсторонних переговорах. 

«Как сказал президент [США Дональд Трамп. — Ред.], мы ожидаем трехсторонние встречи», — заявил Зеленский в Овальном кабинете.

Ранее американский лидер упомянул о возможности проведения трехсторонней встречи с участием России, США и Украины для углубления переговоров и выработки окончательного мирного соглашения в ходе саммита в Белом доме.

При этом президент Незалежной уже отмечал, что конституция страны не позволяет идти на территориальные уступки, и категорически отверг возможность вывода Вооруженных сил Украины с территорий Донбасса.

На встрече с Зеленским и европейскими лидерами президент США озвучил уверенность, что глава РФ Владимир Путин стремится к завершению конфликта на Украине.

Кроме Зеленского, в Вашингтон прилетели европейские лидеры, в числе которых канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава кабмина Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб. Также их сопровождают глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс