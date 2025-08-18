Зеленский заявил о готовности принять участие в трехсторонних переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом сообщил, что готов принять участие в трехсторонних переговорах.

«Как сказал президент [США Дональд Трамп. — Ред.], мы ожидаем трехсторонние встречи», — заявил Зеленский в Овальном кабинете.

Ранее американский лидер упомянул о возможности проведения трехсторонней встречи с участием России, США и Украины для углубления переговоров и выработки окончательного мирного соглашения в ходе саммита в Белом доме.

При этом президент Незалежной уже отмечал, что конституция страны не позволяет идти на территориальные уступки, и категорически отверг возможность вывода Вооруженных сил Украины с территорий Донбасса.

На встрече с Зеленским и европейскими лидерами президент США озвучил уверенность, что глава РФ Владимир Путин стремится к завершению конфликта на Украине.

Кроме Зеленского, в Вашингтон прилетели европейские лидеры, в числе которых канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава кабмина Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб. Также их сопровождают глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

