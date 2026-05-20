ВС РФ на учениях отработали приведение ядерного оружия в высшую степень готовности

Лилия Килячкова
Военные выполнили условные пуски ракет и подготовили специальные боеприпасы для комплексов «Искандер-М».

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; Telegram/Минобороны России/mod_russia

Вооруженные силы (ВС) России на учениях ядерных сил отработали приведение ядерного оружия в высшую степень боеготовности. Об этом сообщило министерство обороны Белоруссии в официальном Telegram-канале.

«Российской стороной в рамках учений ядерных сил отработаны практические мероприятия приведения соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности», — говорится в публикации ведомства.

В ходе учений одно из ракетных подразделений Белоруссии выдвинулось в заданный район и приступило к выполнению задач по его защите и обеспечению безопасности. Одновременно боевые расчеты получили и подготовили специальные боеприпасы для оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».

После загрузки пусковых установок и машин снабжения подразделение в скрытном режиме сменило позицию. На новом участке военные выполнили условные пуски ракет по учебным целям.

В тренировке также была задействована белорусская авиация. Экипажи провели серию учебно-боевых вылетов: подготовили самолеты, оснастили их вооружением, заступили на боевое дежурство и отработали условное поражение целей с воздуха. После выполнения задач авиация вернулась на аэродромы базирования.

В Минобороны России уточнили, что в учениях принимали участие свыше 64 тысяч военнослужащих и более 7,8 тысячи единиц вооружения и военной техники. В маневрах участвуют более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 самолетов и вертолетов, 73 надводных корабля, а также 13 подводных лодок. При этом восемь из них относятся к стратегическим ракетоносцам.

