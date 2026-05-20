А был ли мальчик? Почему история кыштымского карлика Алешеньки до сих пор пугает Россию

Истории кыштымского карлика исполнилось 30 лет. В 1996 году пенсионерка Тамара Просвирина нашла под Кыштымом странное маленькое существо, назвала его Алешенькой и ухаживала за ним как за ребенком.

Кыштымский карлик остается одной из самых известных мифов современной России. Его называли инопланетянином, мутантом, жертвой радиации и недоношенным младенцем с тяжелыми аномалиями развития.

За три десятилетия в этой истории так и не появилась окончательная точка. Главная улика — мумифицированное тело — исчезла, официальной полноценной экспертизы не провели, а свидетели давали противоречивые показания.

Как нашли кыштымского карлика

В мае 1996 года в поселке Каолиновый под Кыштымом в Челябинской области местная пенсионерка Тамара Просвирина нашла странное маленькое существо недалеко от дома. По разным версиям, это произошло в лесу или около колодца.

Существо было совсем небольшим — около 25 сантиметров. У него была необычная форма головы, тонкое тело, непропорциональные конечности и странные черты лица. Позже именно внешний вид Алешеньки стал главным аргументом сторонников версии о пришельце.

Тамара Просвирина забрала находку домой. Она стала называть существо Алешенькой, кормила его и, по словам очевидцев, относилась к нему как к собственному ребенку.

В открытых источниках указывается, что Просвирина жила одна. Ее сын в то время отбывал срок, а родственники навещали женщину не каждый день.

На фоне одиночества и проблем со здоровьем Алешенька стал ее смыслом.

«Бабушка» кыштымского карлика

Тамару Просвирину часто называют «бабушкой» кыштымского карлика. По рассказам местных жителей, женщина говорила соседям, что у нее дома появился маленький Алешенька.

Некоторые воспринимали эти слова как странность или проявление болезни. Другие позже утверждали, что действительно видели в доме Просвириной необычное существо.

Свидетели рассказывали, что Алешенька издавал тихие звуки, похожие на свист, и открывал рот, когда его кормили. Просвирина, по одной из версий, давала ему сладости и молоко.

Однако подтвердить эти рассказы невозможно. Все сведения о «живом» Алешеньке основаны только на воспоминаниях очевидцев. Никаких медицинских документов, фото или видео того периода не сохранилось.

Позже Просвирину госпитализировали в психоневрологический диспансер. После этого, как утверждают многие, Алешенька остался в доме один и умер.

Именно этот момент стал одним из самых трагичных в легенде. Если кыштымский карлик действительно был живым, то его смерть могла наступить не из-за мистики, а из-за полного отсутствия помощи.

Как мумия оказалась у другого человека

После смерти Алешеньки его тело, по некоторым сведениям, мумифицировалось. Позже оно оказалось у местного жителя Владимира Нуртдинова.

Эта часть истории стала известна уже благодаря расследованию. В 1996 году следователь работал по другому делу — о краже медного провода. Во время допроса Нуртдинов рассказал, что у него хранится мумия «инопланетянина».

По его словам, он нашел высохшее тело в доме Просвириной и забрал его, решив, что необычную находку можно будет кому-нибудь продать.

Именно с этого момента кыштымский карлик перестал быть поселковой байкой и превратился в дело, которым заинтересовались правоохранители, журналисты и уфологи.

Тело осматривали, фотографировали и снимали на видео. Эти кадры позже разошлись по документальным фильмам и публикациям.

Почему кыштымского карлика считали пришельцем

Внешность мумии действительно выглядела необычно. На кадрах можно было увидеть маленькое тело с вытянутой головой, крупными глазницами, тонкими конечностями и непривычными пропорциями.

В 1990-е годы в России был высокий интерес к НЛО, экстрасенсам и различным мистическим историям. Поэтому версия о пришельце быстро стала самой популярной.

Уфологи утверждали, что Алешенька не похож на человека. В ход шли рассказы о его странном поведении, необычных звуках и якобы нечеловеческом строении черепа.

Дополнительный мистический фон создавала сама география. Кыштым находится в Челябинской области, где хорошо помнят аварию 1957 года на производственном объединении «Маяк».

Из-за этого появилась еще одна версия: Алешенька мог быть не инопланетянином, а человеческим выкидышем с многочисленными генетическими мутациями из-за радиации.

Однако ни одна из этих версий не получила окончательного научного подтверждения.

Что говорили врачи о кыштымском карлике

Медицинские специалисты, которые видели мумию, высказывали разные мнения. Одни считали, что останки не похожи на человеческие. Другие говорили, что это мог быть человеческий плод с тяжелыми врожденными патологиями.

В открытых источниках приводится версия, что мумия могла быть результатом преждевременных родов на сроке около 20–25 недель. Некоторые врачи объясняли необычный внешний вид тяжелыми нарушениями развития.

Позже исследователи сообщали о попытках изучить материал, связанный с останками. По одной из версий, специалисты Института общей генетики РАН изучали ткань, в которую было завернуто тело, и выделили ДНК человека с множественными отклонениями в развитии. Но так как самой мумии к тому моменту уже не было, окончательно закрыть вопрос это не помогло.

Главная проблема всей истории в том, что официальной полноценной экспертизы тела Алешеньки не проводили. А без нее любые выводы остаются неподтвержденными версиями.

Куда исчезло тело кыштымского карлика

Исчезновение мумии кыштымского карлика стало главным элементом тайны. По одной из версий, останки передали представителям уфологической организации, которые обещали провести исследование. После этого тело Алешеньки исчезло.

По одной из версий, в Кыштым приезжали представители «Звездной академии НЛО-контакта». Они убедили следователя передать им мумию для изучения. Однако позже ни убедительных результатов исследования, ни самого тела больше не появилось.

Позднее к истории проявляли интерес даже зарубежные журналисты. Японская телекомпания TV Asahi снимала фильм об Алешеньке и была готова заплатить крупную сумму за мумию.

Что случилось с Тамарой Просвириной

Судьба Тамары Просвириной тоже стала частью мрачной легенды. После истории с Алешенькой ее имя оказалось неразрывно связано с кыштымским карликом.

После выписки из больницы она некоторое время жила дома. В августе 1999 года женщина погибла под колесами грузовика.

Эта смерть породила новые слухи. Сторонники мистических версий увидели в ней «зачистку свидетеля» или знак того, что история была опаснее, чем казалось

Почему история кыштымского карлика живет 30 лет

Если бы мумию кыштымского карлика сохранили и передали на официальную экспертизу, скорее всего, спор давно был бы закрыт. Но тело исчезло, и поэтому теории заговора продолжают жить.

Для одних кыштымский карлик— это пришелец, которого люди не смогли понять и спасти. Для других —это трагическая история о больной одинокой женщине и человеческом плоде с тяжелыми патологиями. Для третьих — символ 1990-х, когда мистика, телевидение и слухи легко превращали локальное происшествие в федеральную сенсацию.

Кем был кыштымский карлик на самом деле

Самая вероятная научная версия сегодня сводится к тому, что кыштымский карлик мог быть человеческим плодом с тяжелыми аномалиями развития. На это указывают мнения ряда врачей и генетические данные, которые приводились после изучения связанных с телом материалов.

Но окончательно доказать это уже невозможно. Нет тела — нет повторной экспертизы. Нет экспертизы — нет финальной точки.

