Лавров: российские военные с начала 2026 года освободили 80 населенных пунктов

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Из них 35 в марте и апреле.

С начала 2026 года российские силы освободили около 80 населенных пунктов, из которых 35 — в марте и апреле. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью Шанхайской медиагруппе (SMG).

«За 2026 год было освобождено около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле. Процесс идет», — сказал глава российского МИД.

По словам главы МИД, Россия продолжает последовательно выполнять задачи специальной военной операции. Он отметил, что Москва сознательно не использует весь арсенал возможных средств, чтобы избежать чрезмерного ущерба территориям, где живут люди, которых, как подчеркнул дипломат, «пытаются подавить нацисты».

Лавров также заявил, что российская сторона по-прежнему готова к переговорам и поддерживает каналы связи с представителями США. По его словам, Москва готова выслушать позицию Вашингтона, если американская сторона решит возобновить прямой диалог.

«Мы всегда открыты к переговорам. Вот, видите, думали, что вопрос был закрыт в Анкоридже, а он не закрыт», — отметил Лавров.

Министр добавил, что почти за год после саммита на Аляске Россия не увидела позитивных изменений ни в действиях главы киевского режима Владимира Зеленского, ни в позиции европейских стран. По словам дипломата, их риторика стала еще более жесткой, и Москва намерена учитывать это в дальнейшем.

Лавров: российские военные с начала 2026 года освободили 80 населенных пунктов
