Трамп созвонился с Путиным после встречи с Зеленским

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 276 0

Лидеры рассмотрели возможность повышения статуса представителей Москвы и Киева на переговорах.

Фото, видео: © РИА Новости/ Гавриил Григоров,Александр Казаков; 5-tv.ru

Полчаса назад состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, во время звонка Трамп проинформировал Путина о том, что у него состоялись переговоры с главой киевского режима, а также с лидерами европейских стран.

Кроме того, президенты России и США поддержали прямые переговоры между делегациями российской и украинской сторон. Они обсудили возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева для дипломатического общения.

При этом Путин поблагодарил Трампа за достигнутый в ходе саммита на Аляске прогресс в отношении мирного урегулирования на Украине. По словам Ушакова, президент России подчеркнул важность предпринимаемых Трампом усилий для поиска решений по долгосрочному украинскому урегулированию.

Помимо этого, Путин с теплотой выразил благодарность американскому лидеру за гостеприимство на Аляске.

