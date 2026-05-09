Трамп: Иран скоро может ответить на предложения США

Анастасия Федорова
Президент Соединенных Штатов заявил о возможном продолжении переговорного процесса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в ближайшее время ожидает ответа Ирана на предложенные мирные инициативы. Об этом американский лидер сообщил в беседе с журналистами.

«Они, как ожидается, передадут письмо сегодня вечером. Посмотрим, что будет дальше», — отметил Трамп.

По словам главы Белого дома, США рассчитывают на дальнейшее развитие переговорного процесса на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и в районе Персидского залива.

Накануне СМИ сообщали, что Трамп устал от затянувшегося конфликта с Ираном и хотел бы добиться его урегулирования дипломатическим путем.

Ранее, 7 мая, в Корпусе стражей исламской революции заявили, что атака США на иранский нефтяной танкер стала нарушением действующего перемирия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Иран якобы дал согласие на отказ от ядерного оружия. Об этом американский лидер рассказал во время беседы с представителями прессы в Белом доме.

