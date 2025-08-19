Трамп объявил о подготовке встречи Путина и Зеленского

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 179 0

Также ожидается, что после переговоров глав РФ и Украины к ним присоединится президент США.

Трамп: запущен поиск локации для встречи Путина и Зеленского

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп заявил, что началась подготовка к встрече президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. По словам американского лидера, локация будет определена позднее.

К тому же он отметил, что после завершения этой встречи состоится трехсторонняя между США, Россией и Украиной.

Как подчеркнул Трамп, координацию инициатив по урегулированию между РФ и Украиной взяли на себя вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

Также состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Во время звонка Трамп проинформировал Путина о том, что у него состоялись переговоры с главой киевского режима, а также с лидерами европейских стран.

Президенты России и США поддержали прямые переговоры между делегациями российской и украинской сторон. Они обсудили возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева для дипломатического общения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина выразила согласие на оружейную сделку с США в обмен на гарантии безопасности. В рамках сделки Киев готов купить финансируемое Европой оружие США на 100 миллиардов долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс