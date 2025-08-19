Трамп объявил о подготовке встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что началась подготовка к встрече президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. По словам американского лидера, локация будет определена позднее.

К тому же он отметил, что после завершения этой встречи состоится трехсторонняя между США, Россией и Украиной.

Как подчеркнул Трамп, координацию инициатив по урегулированию между РФ и Украиной взяли на себя вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

Также состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Во время звонка Трамп проинформировал Путина о том, что у него состоялись переговоры с главой киевского режима, а также с лидерами европейских стран.

Президенты России и США поддержали прямые переговоры между делегациями российской и украинской сторон. Они обсудили возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева для дипломатического общения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина выразила согласие на оружейную сделку с США в обмен на гарантии безопасности. В рамках сделки Киев готов купить финансируемое Европой оружие США на 100 миллиардов долларов.

