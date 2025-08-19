Новый участок высокоскоростной магистрали проложили между Москвой и Петербургом

Это уже седьмой этап транспортного проекта.

Фото, видео: 5-tv.ru

Между Москвой и Петербургом в активную фазу вошло строительство высокоскоростной магистрали. Часть ВСМ в Московской области протяженностью почти 55 километров успешно прошла экспертизу. Именно на этом участке от Зеленограда до Высоково будет тестироваться поезд, способный развивать скорость до 400 километров в час.

Это уже седьмой этап транспортного проекта. И такая поэтапная реализация позволяет строить в сжатые сроки с соблюдением всех требований безопасности и качества. Так что уже через три года время в пути между Петербургом и Москвой займет всего 2 часа 15 минут.

