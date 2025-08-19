Горят села и нечем дышать: крупный лесной пожар бушует в ЛНР

Более 20 гектаров леса горит в ЛНР

В ЛНР пытаются справиться с крупным лесным пожаром в Станично-Луганском округе. Огонь, охвативший значительную территорию, создал угрозу районной больнице. С пламенем борются более 100 спасателей и десятки единиц техники, действует режим ЧС. Вся последняя информация — у корреспондента «Известий» Евгения Наприенко.

За несколько часов пламя распространилось более чем на 20 гектарах леса. Ураганным ветром огонь перекинулся на ближайшие села. Деревянные дома один за одним превращаются в пепелище.

На трассе вблизи горящих сел все заставлено машинами. Жители в панике хватают детей, документы, домашних животных и эвакуируются. Улица покрыта едкой пеленой. Дышать нечем. Кто-то рискнул самостоятельно бороться с огнем. Вооружившись лопатами, вышли в лес.

Несмотря на все усилия, огонь уничтожает все больше домов. Противостоят огненной стихии сотрудники МЧС. В Станично-Луганском округе власти объявили режим ЧС.

«На месте работает порядка 18 единиц техники и более 70 человек личного состава МЧС России. Предпринимаются все меры для локализации пожара», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по ЛНР Олег Буряк.

Пенсионерка Лидия Ивановна приехала из города, чтобы спасти своего мужа, который в момент пожара был на даче. Но в поселок никого не пускают. Женщина всеми силами пытается найти своего супруга.

Для всех жителей развернут пункт временного размещения. Здесь люди могут пережидать, пока стихию удастся ликвидировать. Волонтеры уже привозят воду и еду.

Что стало причиной мощного пожара — пока неизвестно. Одна из версий — человеческий фактор. Сейчас в регионе сохраняется жаркая погода. Днем до +30 градусов. Палящее солнце и сильный ветер только усложняют работу спасателей. На помощь приехали специалисты из Волгоградской области вместе со своей техникой.

