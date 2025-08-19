ФСБ рассекретила планы Японии применить бактериологическое оружие против СССР

Соответствующие архивные документы были опубликованы к 80-летию завершения разгрома советскими войсками Квантунской армии.

Япония во время Второй Мировой войны планировала применить против Советского Союза бактериологическое оружие. Соответствующие архивные документы опубликовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) к 80-летию завершения разгрома советскими войсками Квантунской армии.

Отравить хотели не только солдат, но и оставляемую территорию, для того чтобы вызвать массовые эпидемии среди мирного населения. Так, после отступления японских войск в районе реки Халхин-Гол, в воду вылили баллоны с бактериями брюшного тифа. Согласно документам, были сформированы специальные подразделения — отряды № 731 и 100. Они действовали, в том числе и против китайских граждан. Именно на них проводили чудовищные опыты, чтобы разработать новые способы заражения.

«Совершались диверсионные вылазки на советскую территорию, пограничные реки, В 1945 году именно советский солдат и офицер спас мир, можно сказать, от бактериологического истребления», — отметил Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института Стран Востока.

После капитуляции командование Квантунской армии приказало уничтожить здания, где зверствовали бактериологические отряды. Однако скрыть следы преступной деятельности так и не удалось. Советские органы госбезопасности в течение нескольких лет вели розыск участников разработки химического оружия, допросы более 600 тысяч, попавших в плен японских военнослужащих, не прекращались до 1948 года.

