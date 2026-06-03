В небе над Москвой с начала суток уничтожили 14 беспилотников ВСУ

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 81 0

За последние 24 часа ПВО сбили 22 БПЛА.

Атака беспилотников на Москву 3 июня — 14 дронов сбили

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще 13 вражеских дронов, которые летели в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Об уничтожении восьми беспилотников глава города написал в 0:49 мск, а через шесть минут он рассказал о сбитии трех летательных аппаратов. Позже Собянин заявил, что в небе над Москвой перехвачены еще два БПЛА ВСУ.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — подчеркнул градоначальник.

Таким образом, с начала суток число украинских дронов, ликвидированных на пути к столице, возросло до 14. Всего за последние 24 часа ПВО уничтожили 22 беспилотника.

Ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о падении обломков летательного аппарата во двор многоквартирного дома. В результате происшествия ранения получил шестилетний ребенок. Кроме того, глава региона заявил о гибели одного человека после атаки киевского режима на населенный пункт Суземка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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