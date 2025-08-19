Бывшие тесть и теща Баскова задолжали свыше 17 миллиардов рублей

В общую сумму входят долги за налоги и коммунальные услуги.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Бывшие теща и тесть народного артиста России Николая Баскова, Евгения и Борис Шпигели имеют общую задолженность более 17,1 миллиарда рублей. Об этом стало известно из публикации РИА Новости, в которой сослались на материалы судебных приставов.

По информации источника, основная часть долга — больше чем 16,2 миллиарда рублей — связана с взысканиями по иску Генеральной прокуратуры. Оставшаяся сумма, которая превышает 900 миллионов рублей, заключается в долгах за налоги и коммунальные услуги.

Как отметили приставы, у Евгении Шпигель есть задолженность — почти миллион рублей по налогам и коммунальным услугам, а также более 202,6 миллиона рублей по «иным взысканиям имущественного характера». Эта сумма прописана в пользу физических и юридических лиц, что взыскивают с февраля текущего года. Также имеется долг более чем в 149,7 миллиона рублей в виде уголовного штрафа как дополнительного наказания.

При этом ее супруг по налогам и ЖКХ должен гораздо меньше — 370,5 тысяч рублей. Однако, начиная с мая, с него также пытаются взыскать 400 тысяч рублей процессуальных издержек в пользу государства. При этом на нем числится уголовный штраф в размере 449,7 миллиона рублей в качестве дополнительного наказания.

Ранее, писал 5-tv.ru, Служба безопасности Украины объявила в розыск Николая Баскова.

