СБУ объявила в розыск народного артиста России Николая Баскова

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 44 0

Президент Владимир Зеленский также лишил певца государственных наград Украины.

СБУ объявила в розыск российского певца Николая Баскова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России Николая Баскова. Официально об этом киевский режим не объявлял, но соответствующие данные можно найти в базе ведомства — в розыске певец находится с 2022 года. Кроме того, с 2017-го он числится в списках экстремистского сайта «Миротворец»*.

Украинские власти обвиняют Николая Баскова в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины согласно части 2 статьи 110 Уголовного кодекса страны. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Помимо прочего, в прошлом году лидер киевского режима Владимир Зеленский лишил Баскова всех государственных наград Украины, указ был подписан в ноябре.

Политическое давление влияет на жизнь артиста, хоть он и не находится на вражеской территории. Прежде в беседе с корреспондентом 5-tv.ru Басков заявил, что несмотря на плотный концертный график, он с удовольствием отдыхает на курортах, но позволить себе широкую географию путешествий он не может из-за санкций.

Из-за ограничений, связанных с украинским конфликтом, исполнитель может пользоваться только дружественными направлениями — Африка, ОАЭ, Турция или Мальдивы. В остальных популярных туристических точках мира он нежеланный гость.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Николай Басков не считает себя настоящим артистом.

* — экстремистский ресурс, заблокирован в России.

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