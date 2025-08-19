На Камчатке возбудили уголовное дело в отношении россиян за сокрытие ВНЖ

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело в отношении двух граждан России, которые не сообщили о получении вида на жительства (ВНЖ) в другой стране. Это следует из материалов пресс-службы следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Камчатскому краю.

«Возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан РФ, которые подозреваются в неуведомлении о наличии вида на жительство иностранного государства (ст. 330.2 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале организации.

Документы, удостоверяющие право на постоянное проживание на территории другого государства, фигуранты дела получили в 2013 году. Подозреваемые — 66-летняя женщина и 76-летний мужчина — не уведомили о наличии ВНЖ до июня текущего года.

Предстоит выяснить все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Литва аннулировала ВНЖ россиянину за частые поездки в РФ и Белоруссию. Причина такого решения — введение закона, который запрещает посещать эти страны без объективных причин. Гражданин, лишившийся ВНЖ, таковых не имел.

