На Камчатке возбудили уголовное дело в отношении россиян за сокрытие ВНЖ

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 67 0

Мужчина и женщина получили документы в 2013-м, но не уведомили о них до июня текущего года.

На Камчатке возбудили дело в отношении двух россиян за сокрытие ВНЖ в другой стр

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело в отношении двух граждан России, которые не сообщили о получении вида на жительства (ВНЖ) в другой стране. Это следует из материалов пресс-службы следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Камчатскому краю.

«Возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан РФ, которые подозреваются в неуведомлении о наличии вида на жительство иностранного государства (ст. 330.2 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале организации.

Документы, удостоверяющие право на постоянное проживание на территории другого государства, фигуранты дела получили в 2013 году. Подозреваемые — 66-летняя женщина и 76-летний мужчина — не уведомили о наличии ВНЖ до июня текущего года.

Предстоит выяснить все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Литва аннулировала ВНЖ россиянину за частые поездки в РФ и Белоруссию. Причина такого решения — введение закона, который запрещает посещать эти страны без объективных причин. Гражданин, лишившийся ВНЖ, таковых не имел.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

