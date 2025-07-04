Литва аннулировала ВНЖ россиянину за частые поездки в РФ и Белоруссию

Впервые Литва лишила россиянина вида на жительство (ВНЖ) из-за частых поездок в Россию или Белоруссию. Об этом стало известно из сообщения на сайте департамента миграции при министерстве внутренних дел республики.

В заявлении говорится, что в результате проверки причин частых поездок российских граждан был выявлен первый случай, не подпадающий под исключения, что и стало основанием для аннулирования временного вида на жительство.

Также в ведомстве добавили, что планируется рассмотреть дела об аннулировании ВНЖ еще примерно 30 россиян, регулярно выезжающих в Россию и Белоруссию.

Весной 2025 года в стране вступил в силу закон, которым запрещается гражданам России и Белоруссии, имеющим разрешение на проживание, посещать эти страны без объективных причин.

При этом 17 апреля литовские депутаты продлили на год выдачу шенгенских виз и ВНЖ для граждан России и Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru писал, что более тысячи «золотых карт» для получения ВНЖ продали в США за сутки.