Литва аннулировала ВНЖ россиянину за частые поездки в РФ и Белоруссию

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Страна ввела закон, по которому запрещается посещать данные страны без объективных причин.

Литва аннулировала ВНЖ россиянину за частые поездки в РФ и Белоруссию

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

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Впервые Литва лишила россиянина вида на жительство (ВНЖ) из-за частых поездок в Россию или Белоруссию. Об этом стало известно из сообщения на сайте департамента миграции при министерстве внутренних дел республики.

В заявлении говорится, что в результате проверки причин частых поездок российских граждан был выявлен первый случай, не подпадающий под исключения, что и стало основанием для аннулирования временного вида на жительство.

Также в ведомстве добавили, что планируется рассмотреть дела об аннулировании ВНЖ еще примерно 30 россиян, регулярно выезжающих в Россию и Белоруссию.

Весной 2025 года в стране вступил в силу закон, которым запрещается гражданам России и Белоруссии, имеющим разрешение на проживание, посещать эти страны без объективных причин.

При этом 17 апреля литовские депутаты продлили на год выдачу шенгенских виз и ВНЖ для граждан России и Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru писал, что более тысячи «золотых карт» для получения ВНЖ продали в США за сутки.

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Литва аннулировала ВНЖ россиянину за частые поездки в РФ и Белоруссию

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