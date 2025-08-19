«Украина знает, как убивать русских»: посол Боднар о вступлении Киева в НАТО

По его мнению, Незалежная является «дополнительной ценностью» для альянса.
Посол Украины в Польше Боднар: Украина знает, как убивать русских
Посол Украины в Польше Василий Боднар сделал резонансное заявление в эфире Polsat News, объясняя, почему Киев должен стать частью НАТО.
По его словам, если спросить граждан Украины, где разместить базу альянса, большинство ответит — «в каждом селе». Он отметил, что присутствие НАТО воспринимается в стране как гарант политической безопасности.
«Сегодня именно мы (Украина. — Прим.ред.) защищаем НАТО от российской агрессии. Если завтра Россия нападет на страны альянса, без нас вам будет гораздо сложнее», — считает дипломат.
Боднар также добавил, что Украина является «дополнительной ценностью» для НАТО.
«Украина воюет и знает, как убивать русских, а вы пока нет», — пояснил Боднар.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия категорически против размещения военных НАТО на территории Украины. Как пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова, в руках Запада Киев используется как «геополитический инструмент против РФ».
