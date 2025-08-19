Россия не приемлет размещение военных НАТО на территории Украины

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 71 0

В руках Запада Киев — это «геополитический инструмент, нацеленный против РФ».

Захарова: РФ не приемлет размещение военных НАТО на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия не приемлет размещение военных сил НАТО на территории Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что еще до начала специальной военной операции в Лондоне открыто признавали, что Украину используют как «геополитический инструмент, нацеленный против России».

«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», — сказала она.

Диалог между Россией и США требует осторожности, и дипломат призвала Лондон прекратить рискованные геополитические игры, которые мешают переговорам.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО, считая это угрозой национальной безопасности. Эти заявления отражают ключевой аспект напряженности в регионе и фактически являются краеугольным камнем затяжного конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс