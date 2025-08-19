Россия не приемлет размещение военных сил НАТО на территории Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что еще до начала специальной военной операции в Лондоне открыто признавали, что Украину используют как «геополитический инструмент, нацеленный против России».

«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», — сказала она.

Диалог между Россией и США требует осторожности, и дипломат призвала Лондон прекратить рискованные геополитические игры, которые мешают переговорам.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО, считая это угрозой национальной безопасности. Эти заявления отражают ключевой аспект напряженности в регионе и фактически являются краеугольным камнем затяжного конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.