Миллиардные расходы на оборону: как в Европе готовятся к «большой войне» с Россией

НАТО уже не скрывает — Европу готовят к большой войне. Германия отсчитывает из бюджета миллиарды на гражданскую оборону и даже новые бункеры. А министры обсуждают якобы «долгосрочную угрозу» со стороны России. Европейский корреспондент «Известий» Виталий Чащухин — о том, куда ведет свой курс Берлин.

Германию все сильнее сотрясает тяжелая бронетехника. Эшелоны устрашения, солдаты Бундесвера — теперь и с беспилотниками в руках. Куда все катится, не говорят. Всем и без лишних слов должно быть понятно против кого очередные учения.

«Сценарий предельно ясен. Речь идет о ситуации, касающейся восточного фланга НАТО», — заявил командир роты территориальной обороны Германии Дэннис Э.

Синхронно под грохот этих колонн НАТО проводит в Швеции не просто дипломатическую встречу своих министров. Какая уж там развязка — ревизия долгосрочных возможностей ведения войны.

А по немецкому телевизору в этот момент показывают Киев, а примеряют эти удары уже и на себя, высчитывая подлетное время. И вот выясняется, что европейцев так усиленно готовили к дальнобойной войне, а о том, что и по ним могут ударить в ответ, забыли уточнить.

Бункерная паника начинается в Берлине. И, судя по заявлениям самого Писториуса, схема будет предельно бесчеловечной — спасайся вот именно, что кто сможет.

«Целью не может быть создание мест в защитных сооружениях для всех 80 миллионов жителей Германии. Это уже не является ни реалистичным, ни необходимым», — считает министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Конец заявлениям с безопасного расстояния. Беспомощный Вильнюс вместе со всей своей верхушкой в подвале во время атаки украинских беспилотников произвел на всю Европу удручающее впечатление, но даже у Германии — система защиты в руинах, нехватка укрытий, готовятся распечатывать даже вот такие музейные экспонаты.

И вот теперь все эти железобетонные аттракционы времен холодной войны, куда спускаются, чтобы получить небольшую дозу исторического ужаса, из туристического маршрута могут снова превратиться в реальную схему для эвакуации. Что можно посоветовать любопытствующим? Сходить на экскурсию и заранее убедиться, что и тут накроет ответным ударом с головой.

«Если в нас летит ракета с боеголовкой, у нас нет шансов, тут не поможет даже станция метро. Но в случае того, что мы видим в Киеве — атак небольшими дронами — такое сооружение чрезвычайно полезно», — отметил представитель организации «Берлинские подземелья» Кай Хайне.

И снова допрасходы, и снова не на больницы, школы и пенсионеров — 10 млрд вынь да положь теперь еще на гражданскую оборону. Но и это по плану правительства всего лишь: тысяча единиц спецтранспорта, 110 тысяч штабелируемых коек и расширение сети полевых госпиталей, ну и цифровое приложение — смотри в телефон, ищи ближайшее бомбоубежище, если там, конечно, еще будет место.

Индустрия страха на этом фоне в действии: в Баварии — первые дома с частными бункерами для богачей, плюшевые тревожные чемоданчики для детей. Только у немцев все равно вопрос: не является ли это все политикой самоуничтожения?

«О какой войне они говорят? Очевидно, они имеют в виду войну с Россией. Но ясно, что Россия не собирается просто так нападать на Германию. Почему они готовятся к войне? Это вопрос, который мы все себе задаем», — подчеркнул политолог, глава немецкого Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

И не только себе, но все громче своему правительству. На 8 июня в Берлине назначена масштабная антивоенная манифестация. Вслед за Шольцем и Меркель нынешнему канцлеру примеряют знакомый лозунг: «Merz muss weg» — должен уйти. И, к слову, укрыться от намеченного у бывшего Рейхстага шествия можно в ближайших от правительственного квартала исторических убежищах, буквально — в «бункерах Гитлера».

