«Они были правы»: Трамп поддержал позицию СССР и России в отношении НАТО

Дарья Орлова
Американский лидер отметил, что Киев никогда не вступит в альянс.

СССР и Россия «были правы», не желая видеть НАТО у своих границ

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Трамп поддержал позицию СССР и России в отношении НАТО

РФ и СССР были правы в нежелании видеть расширение НАТО у своих границ. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы», — сказал Трамп.

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что на данный момент вопрос о вступлении Незалежной в альянс не обсуждается, так как Соединенные Штаты и ряд стран-членов блока не видят в этом необходимости. 

Глава РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО, а отказ Незалежной от планов по вступлению - одно из главных условий для начала мирных переговоров и урегулирования конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО.

