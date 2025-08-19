Трамп поддержал позицию СССР и России в отношении НАТО

РФ и СССР были правы в нежелании видеть расширение НАТО у своих границ. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы», — сказал Трамп.

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что на данный момент вопрос о вступлении Незалежной в альянс не обсуждается, так как Соединенные Штаты и ряд стран-членов блока не видят в этом необходимости.

Глава РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО, а отказ Незалежной от планов по вступлению - одно из главных условий для начала мирных переговоров и урегулирования конфликта.

