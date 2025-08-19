Трамп: невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО

Возвращение Крыма Украине так же невозможно, как и вступление страны в НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

««Обе эти вещи невозможны. Будет какая-то форма безопасности. Это не может быть НАТО, потому что этого никогда не произойдет», — заявил американский лидер.

Трамп также высказался, что пока он остается на посту президента США, войск его страны на Украине не будет. Помимо этого, по словам главы Штатов, РФ является мощной военной державой вне зависимости от того, нравится это Западу или нет.

Трамп провел встречу 18 августа в Белом Доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. На визите в Вашингтоне они обсуждали урегулирования кризиса на Украине. После саммита Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы пересказать итоги встречи.

Визит в Белом Доме проходил после саммита Путина и американского лидера на Аляске, который завершился 15 августа. В обоих случаях Трамп заявлял о возможных трехсторонних переговорах Украины, США и России с его участием. Однако ранее 5-tv.ru писал о том, что американский президент отказался от присутствия на потенциальной встрече Путина и Зеленского.

