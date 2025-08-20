«Любимая процедура»: Сысоева о секретах молодости

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 75 0

Как звезде Comedy Woman выглядеть младше своих лет помогает ее питомец?

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Сысоева: спорт и прогулки продлевают молодость

Пока звезды шоу-бизнеса прибегают к пластическим операциям и косметическим процедурам, 41-летняя актриса Надежда Сысоева сохраняет молодость при помощи спорта и прогулок. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на дне рождения певицы Кати IOWA и открытии выставки «Симпоэзис».

«Моя любимая косметическая процедура — это спорт. Чем больше спорта, тем ты лучше выглядишь. Конечно, обязательны прогулки. Я очень много гуляю. У меня есть питомец его зовут Расти, с ним в день я гуляю два раза примерно по два часа. Спорт и свежий воздух делают свое дело», — рассказала звезда Comedy Woman.

У Сысоевой есть пес породы мальтипу, с которым она практическим неразлучна. Она часто берет Расти на мероприятия. Он даже успел пойти по стопам хозяйки — снялся в многосерийной комедии «Котострофа» и заработал себе на вкусняшки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Надежда Сысоева рассказала о слежке за бывшими избранниками.

Закончился парад планет: жизнь каких знаков зодиака круто изменится

