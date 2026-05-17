Силы ПВО за сутки уничтожили более 1000 дронов ВСУ и восемь авиабомб

Борис Сатаров
Также поражены пункты дислокации иностранных наёмников и украинских формирований.

Сколько беспилотников сбира за сутки 17 мая

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 1054 беспилотных летательных аппарата и восемь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины. Об этом 17 мая сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что огневое поражение также нанесено по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. Всего цели поражены в 164 районах. Кроме того, сбиты реактивный снаряд РСЗО HIMARS, крылатая ракета большой дальности «Фламинго» и управляемая ракета «Нептун-МД».

Накануне, 16 мая, российские военные нанесли удары по энергетической, портовой, транспортной и аэродромной инфраструктуре Украины в 152 районах. В операции участвовали оперативно-тактическая авиация, расчеты дронов, ракетчики и артиллеристы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за ночь с 16 на 17 мая российские средства ПВО уничтожили 556 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.

Сбитые дроны ликвидированы в период с 22:00 до 07:00. Цели поражены в десятках регионов, включая Белгородскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Брянскую, Воронежскую, Тульскую, Смоленскую, Псковскую, Липецкую, Тверскую, Ростовскую области, Краснодарский край, Московский регион, Республику Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее уточнил, что только на подступах к столице было сбито 130 беспилотников. На местах падения обломков сейчас работают экстренные службы.

