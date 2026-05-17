«Мы скоро увидимся»: Гогунский публично обратился к дочери

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

У актера непростые отношения с наследницей.

Виталий Гогунский публично обратился к дочери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Актер Виталий Гогунский публично обратился к своей дочери Милане и выразил надежду на скорое воссоединение. Об этом звезда сериала «Универ» заявил на шоу телеведущего Павла Воли.

У актера непростые отношения с 16-летней наследницей Миланой, известной под псевдонимом Милана Стар. Гогунский признался, что тяжело переживает разрыв с ребенком, который произошел после его развода с ее матерью Ириной Маирко.

«В жизни был такой период, очень непростой, как раз когда вот произошла у меня разлука с дочкой. <…> Хочу сказать, Милана, что я тебя очень люблю. Вот. Мне очень тяжела наша с тобой разлука. <…> Я просто уверен, что мы скоро с тобой увидимся и будем общаться», — заявил актер в ходе программы.

Гогунский подчеркнул, что внимательно следит за успехами дочери и искренне восхищается ее музыкальным талантом, предрекая ей мировую славу. В завершение своей речи он попросил Милану не обижаться на мать, назвав Ирину хорошим человеком.

Конфликт в семье Гогунских длится уже не первый год и затрагивает не только личные, но и финансовые вопросы. Бывшая супруга актера продолжает судебные разбирательства, пытаясь взыскать с него задолженность по алиментам. По мнению Ирины Маирко, артист намеренно скрывает свои реальные заработки, чтобы уменьшить размер обязательных выплат на содержание дочери.

Сама юная певица на данный момент полностью прекратила общение с отцом, сосредоточившись на своей карьере блогера и исполнительницы. Виталий же утверждает, что уже сейчас делает все необходимое, чтобы обеспечить благополучное будущее своей наследницы.

