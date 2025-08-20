Илон Маск откладывает создание своей партии из-за республиканцев

Предприниматель сосредоточится на бизнесе.

WSJ: Маск приостановил создание своей партии, чтобы не навредить республиканцам

Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Американский предприниматель Илон Маск временно откладывает планы по созданию собственной политической партии, чтобы не перетянуть на свою сторону избирателей Республиканской. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Илон Маск притормаживает в своих планах по созданию политической партии. Маск сообщил союзникам, что хочет сосредоточить внимание на своих компаниях и не хочет отталкивать влиятельных республиканцев, создавая третью партию, которая могла бы перетянуть на свою сторону избирателей Республиканской партии», — сказано в публикации.

По информации издания, Маск в последние недели поддерживал контакт с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, которого связывают с движением MAGA, и признался партнерам, что создание новой партии может осложнить его отношения с ним. В связи с этим была отменена встреча с группой специалистов по организации сторонних кампаний, планировавшаяся на конец июля.

В начале июля предприниматель объявил о намерении создать партию «Америка» и официально подал документы на регистрацию в реестр американского избиркома. В июне Маск критиковал законопроект президента Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью».

Союзники Маска уточняют, что он не исключает возможность создания новой партии в будущем и может вернуться к этой идее ближе к промежуточным выборам в США.

