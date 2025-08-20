ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ в Одессе и пригороде

Уничтожены нефтебаза и танкер с нефтепродуктами.

На ключевых объектах инфраструктуры ВСУ в Одессе и пригороде этой ночью прогремели взрывы.

По целям противника российские войска нанесли комбинированный удар — ракетами и беспилотниками. В Измаиле наши бойцы уничтожили нефтебазу и полностью загруженный танкер с нефтепродуктами. Через этот логистический узел каждую неделю перевозили до 20 тысяч тонн топлива для украинской армии.

Серия взрывов прозвучала также в подконтрольном Киеву Запорожье. Местные СМИ сообщают о ярких вспышках. Воздушная тревога длилась более двух часов.

