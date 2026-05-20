Основная причина смерти: почему люди игнорируют возможность защиты от деменции

Daily Mail: британцы игнорируют возможность защиты от деменции

Лишь треть жителей Великобритании осознает, что риск развития деменции можно минимизировать. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Согласно результатам опроса двух тысяч взрослых британцев, 59% респондентов испытывают стресс из-за возможного диагноза, а 43% регулярно ищут у себя подозрительные симптомы.

При этом каждый пятый опрошенный впадает в панику даже из-за обычной забывчивости, например, не сумев мгновенно вспомнить имя знакомого или местонахождение ключей.

На данный момент уровень осведомленности населения остается крайне низким. Только 11% опрошенных знают, что деменция является основной причиной смертности в Великобритании, ежегодно унося 76 тысяч жизней.

Большинство ошибочно полагает, что первое место занимает рак. Научные данные подтверждают, что 45% случаев заболевания связаны с 14 факторами риска, среди которых низкое качество образования в юности, загрязнение воздуха, ожирение и социальная изоляция.

Тем не менее, 49% людей не имеют никакого финансового плана на случай необходимости дорогостоящего ухода, который может достигать 81 тысячи фунтов стерлингов в год при тяжелых формах болезни.

Исследователи прогнозируют, что к 2030 году количество страдающих деменцией превысит один миллион человек.

