Песков напомнил об открытости России к мирному урегулированию на Украине

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Москва настроена на переговорный процесс, а также рассматривает именно такой вариант развития ситуации в качестве наиболее предпочтительного.

Готова ли Россия к мирному урегулированию на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мирный путь урегулирования конфликта на Украине остается, как и прежде, приоритетным для России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва все еще открыта для переговорного процесса, а также рассматривает именно такой вариант развития ситуации в качестве наиболее предпочтительного.

Это заявление официального представителя Кремля прозвучало после переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, прошедших в Пекине.

В тот же день журналист Александр Юнашев сообщил со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, что в ближайшее время в Москву может прибыть спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Вашингтон продолжает уделять внимание теме урегулирования украинского вопроса. Он отметил, что на это указывает активный диалог между Россией и США, который поддерживается в том числе на уровне телефонных переговоров.

Однако, как ранее писал 5-tv.ru, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о тупике в переговорах по Украине. По его словам, Москва не видит от Киева проявления готовности к эффективному продвижению по мирному урегулированию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
71.29
-1.06 82.79
-1.28
Сначала буря, потом штиль: любовный гороскоп для знаков зодиака на лето 2...

Последние новости

13:25
Россия и Китай заявили, что удары по Ирану расшатывают Ближний Восток
13:19
Ушаков допустил визит Уиткоффа и Кушнера в Россию в ближайшие недели
13:14
Предана уже 40 лет: Алена Яковлева о скандале в Театре Сатиры
13:09
Россия продлит безвизовый режим для граждан Китая
13:04
FT: Меркель и Драги — кандидаты на переговоры ЕС с Россией
13:00
Основная причина смерти: почему люди игнорируют возможность защиты от деменции

Сейчас читают

Угроза пандемий: человечество не справляется с участившимися вспышками инфекций
Тайга хранит молчание? — Новые подробности исчезновения семьи Усольцевых
«Жить стало негде»: Татьяна Догилева рассказала о борьбе с новой зависимостью
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео