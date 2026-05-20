Песков напомнил об открытости России к мирному урегулированию на Украине

Мирный путь урегулирования конфликта на Украине остается, как и прежде, приоритетным для России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва все еще открыта для переговорного процесса, а также рассматривает именно такой вариант развития ситуации в качестве наиболее предпочтительного.

Это заявление официального представителя Кремля прозвучало после переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, прошедших в Пекине.

В тот же день журналист Александр Юнашев сообщил со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, что в ближайшее время в Москву может прибыть спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Вашингтон продолжает уделять внимание теме урегулирования украинского вопроса. Он отметил, что на это указывает активный диалог между Россией и США, который поддерживается в том числе на уровне телефонных переговоров.

Однако, как ранее писал 5-tv.ru, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о тупике в переговорах по Украине. По его словам, Москва не видит от Киева проявления готовности к эффективному продвижению по мирному урегулированию.

