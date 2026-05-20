Балкон рухнул вместе со школьниками: 10 детей пострадали, трое в тяжелом состоянии

Дарья Орлова
Подростки вышли сделать фото на втором этаже, после чего конструкция внезапно обвалилась.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В одной из школ Севастополя произошло серьезное ЧП — в учебном заведении № 13 обрушился балкон второго этажа. В момент происшествия на конструкции находились школьники. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что дети вышли туда, чтобы сфотографироваться, однако балкон не выдержал нагрузки и рухнул.

В результате происшествия пострадали десять детей. Всех подростков экстренно доставили в больницу. У школьников диагностированы травмы различной степени тяжести.

Позже глава города уточнил состояние пострадавших. По его словам, среди травмированных — шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет. Трое школьников находятся в тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«Трое школьников — в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести. Все ребята находятся в больнице, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — сообщил Развожаев.

После происшествия на место прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Территорию школы обследуют специалисты, которым предстоит выяснить точные причины обрушения конструкции.

По факту случившегося Следственный комитет по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и проверяют состояние здания школы.

