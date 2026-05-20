Путин объявил о старте совместного с КНР исследования Второй мировой войны

Элина Битюцкая
Ученые намерены показать решающую роль двух держав в разгроме нацизма и японского милитаризма.

Россия и КНР исследуют Вторую мировую войну

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Трошкин

Президент РФ Владимир Путин заявил о стратегической значимости общего российско-китайского исследования, посвященного одному из самых глобальных конфликтов XX века — Второй мировой войне. Об этом глава государства сообщил на церемонии запуска перекрестных Годов сотрудничества в сфере образования, запись которой размещена на официальном сайте Кремля.

«Считаю принципиально важным, что Российское историческое общество и Китайская академия общественных наук начинают подготовку комплексного масштабного исследования о Второй мировой войне», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что фундаментальный проект призван наглядно продемонстрировать ключевой вклад Москвы и Пекина в победу над силами нацизма и японским милитаризмом, а также поставить жесткий заслон любым попыткам переписывания исторической правды.

В финале речи президент обратился к студентам и участникам научных обменов, пожелав им найти свое призвание и добиться максимальной самореализации в профессии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что РФ и КНР выступили с совместным заявлением, в котором осудили незаконные военные удары США и Израиля по Ирану.

