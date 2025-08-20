Путин и Моди планируют встретиться в Дели до конца года

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 46 0

Россия и Индия укрепляют стратегическое партнерство на фоне внешнего давления.

Путин и Моди планируют встретиться в Дели до конца года

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут встречу в Нью-Дели до конца 2025 года, об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель главы дипмиссии Посольства России в Индии Роман Бабушкин.

Он уточнил, что точная дата саммита пока согласовывается. По словам дипломата, визит станет важным этапом двустороннего сотрудничества и демонстрацией устойчивости отношений двух стран.

Россию и Индию традиционно связывает тесное партнерство в области экономики, энергетики и обороны. На фоне западных санкций Москва усиливает взаимодействие с азиатскими странами, а Нью-Дели продолжает придерживаться политики стратегической автономии. Российский дипломат подчеркнул, что санкционная политика Запада является проявлением двойных стандартов и нарушает принципы уважения национальных интересов.

Особое внимание уделяется вопросам торговли. За последние месяцы объем расчетов в национальных валютах — рублях и рупиях — заметно вырос.

Москва также поддерживает Индию в ее праве закупать российскую нефть, несмотря на давление извне. Дипломат подчеркнул, что энергетическое сотрудничество остается ключевым элементом российско-индийских отношений.

Отдельным направлением обсуждений станет атомная энергетика. Россия ведет диалог с Индией о развитии малых модульных ядерных реакторов, что может расширить перспективы энергетического партнерства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Илон Маск откладывает создание своей партии из-за республиканцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
Закончился парад планет: жизнь каких знаков зодиака круто изменится

Последние новости

20:39
«Большая проблема»: путь до застрявшей на пике Победы туристки займет до трех дней
20:16
Самоубийственная авантюра: как сорвали диверсию ВСУ в Брянской области
19:59
Хочу красивый сад: как не нарваться на ландшафтного дизайнера-мошенника
19:48
Вопреки здравому смыслу: Европа истерично грозит натовским контингентом на Украине
19:40
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
19:30
Никаких лекарств: как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд

Сейчас читают

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновились
«Будто ничего не чувствует»: как побороть апатию и вялость
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс