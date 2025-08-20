На Сретенском бульваре открылась литературная гостиная проекта «Лето в Москве»

Мария Щелканова
В центре столицы появилось тематическое пространство для любителей искусства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Литературно-музыкальное пространство-гостиная появилось в центре Москвы в рамках проекта «Лето в Москве». Об этом сообщили на портале мэра Москвы.

«На Сретенском бульваре можно увидеть тематические инсталляции, посетить театрализованные перформансы, мероприятия литературных клубов, презентации книжных новинок, лекции и дискуссии с участием экспертов и писателей, а также принять участие в выступлениях в формате открытого микрофона», — поделились на сайте.

В программе мероприятия — выступление народного коллектива «Литературный театр «Отражение» и солистов вокальной студии «Элегия» Красногорского культурно-досугового комплекса «Подмосковье». А также зрителей ждут авторские песни Веры Струйниковой, прочтение стихов заслуженными актерами и певцами, мастер-классы от Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) и встреча с писателем книг и переводчиком Евгением Кружковым.

Проект «Лето в Москве» проводится второй раз. Ежедневно во всех районах города проходят познавательные и тематические мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошел фестиваль «Моспитомец» на Тверском бульваре в рамках проекта «Лето в Москве».

