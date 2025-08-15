Летний фестиваль «Моспитомец» проходит на Тверском бульваре

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 16 0

В Москве начался фестиваль для любителей животных

Подари дом: стартовал фестиваль «Моспитомец»

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Любителей животных ждет обширная программа в рамках проекта «Лето в Москве».

В летнем клубе «Москва» стартовал фестиваль «Моспитомец». Департамент торговли и услуг города Москвы и комплекс городского хозяйства запустили обширную программу для любителей животных в рамках проекта «Лето в Москве».

На Тверском бульваре пройдут тематические мероприятия и выставки, на которые можно прийти со своим питомцем или выбрать нового друга среди животных из столичных приютов.

Кинологические площадки, мастер-классы, экспресс-груминг и многое другое ждет посетителей с 15–17 августа.

Проект «Лето в Москве» проводится второй раз. Ежедневно во всех районах города проходят познавательные и тематические мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошел фестиваль «Театральный бульвар». С 1 июня на 14 площадках в центре столицы проходил Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар», который посетили более одного миллиона человек. Проект предлагал спектакли, цирковые выступления, творческие лаборатории и образовательные мастер-классы, привлекая публику разных возрастов и интересов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.77
0.17 93.06
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
Качество, натуральность, культура: какие российские товары любят в Китае
14:46
Летний фестиваль «Моспитомец» проходит на Тверском бульваре
14:29
«Рыцарские дни» в Выборге: как проходит крупнейший средневековый фестиваль
14:15
Суд закрыл дело о взыскании более 500 тысяч рублей за раздел имущества Петросяна и Степаненко
14:01
Цой жив: поклонники вспоминают лидера группы «Кино»
13:44
Сотрудники ТЦК силой забрали на фронт сотрудников одесской станции ТО

Сейчас читают

Взрыв на заводе в Рязанской области унес жизни шести человек
Фильм «Геля» на фестивале «Окно в Европу» получил приз «За энергию на экране»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс