В Норвегии обнаружили природный архив с останками белых медведей

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Находка содержит уникальные свидетельства о животных ледниковой эпохи и изменениях климата в Арктике.

Древний природный архив 75 тыс. лет с костями белых медведей нашли в Норвегии

Фото: 5-tv.ru

В норвежских горных массивах ученые нашли исключительный природный архив, включающий ископаемые остатки белых медведей, гризли, птиц и других представителей фауны ледниковой эпохи. Об этом сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В толще осадочных пород обнаружены кости животных, которые исчезли с лица Земли, включая огромных белых медведей и ошейниковых леммингов. Также были обнаружены останки северного оленя, гренландского кита, моржа, атлантической трески и белого медведя. Эти находки дают важные данные о жизни в Арктике около 75 тысяч лет назад.

Кроме того, ученые наткнулись на кости копытных леммингов. Этот вид никогда не фиксировался в Скандинавии, в Европе считается вымершим.

Исследователи отмечают, что многие группы позвоночных оказались неспособными быстро адаптироваться к резким изменениям температуры и влажности, что привело к их вымиранию. Открытие помогает лучше понять природные процессы ледниковой эры и влияние климатических изменений на биологическое разнообразие региона.

