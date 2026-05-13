Стала известна дата похорон ведущего «До и после полуночи» Молчанова

Журналист долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Похороны ведущего «До и после полуночи» Владимира Молчанова пройдут 15 мая

Похороны известного телеведущего Владимира Молчанова пройдут в пятницу, 15 мая. Об этом сообщила знакомая мужчины Елена Федорова в беседе с aif.ru.

«Владимира Кирилловича похоронят 15 мая, вероятно. Дата еще уточняется», — сообщила Федорова.

Кроме того, многие поклонники и друзья ведущего запомнили его, как интеллигентного и порядочного человека, настоящего профессионала своего дела.

Также сообщалось, что автор программы «До и после полуночи» перенес трансплантацию печени из-за онкологического заболевания. Спустя год у него случился инфаркт оду он перенес инфаркт. Еще позже он несколько раз попадал в больницу с сильными болями в животе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что онколог сообщил о сложном виде рака у покойного Молчанова. Он пояснил, что причина могла быть в первичном заболевании печени. Опухоль часто формирует метастазы. Врач отметил, что чаще всего они оседают в печени, легких и костях.

