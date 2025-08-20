Насилие и преступления против мирного населения — фирменный почерк не только сотрудников ТЦК. Из-за провалов на фронте Киев взял на вооружение методы террористов. Диверсию на железной дороге предотвратили наши силовики.

В Брянской области задержаны вооруженные до зубов и хорошо подготовленные в западных лагерях украинские боевики. Часть группы была уничтожена. Остальные сдались в плен. Кадры допроса внимательно изучил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

На земле обезвреженные диверсанты — это кадровые сотрудники сил специальных операций: третий полк ССО, который действовал по «указке» ГУР Украины.

Боевики сразу сознаются во всем. Целью этой вооруженной группировки был крупный железнодорожный узел в Брянской области. ВСУ хотели вновь исподтишка ударить по гражданским. Планировали подорвать железнодорожное полотно и снять это на видео: для отчета своим кураторам.

«Выполнял обязанности санинструктора. Задача — проведение разведки важных объектов. Совершение диверсий на железнодорожных путях и мостах. Проходил обучение на территории. Украины и Норвегии по военной специальности и медицине», — рассказал диверсант ВСУ Александр Годько.

Эта дерзкая вылазка изначально была самоубийственной авантюрой. Диверсантов было шестеро и свое задание они провалили. Боевиков, прятавшихся в лесу, выследили сотрудники ФСБ. Троих уничтожили бойцы Росгвардии, еще трое сдались сами. Командир ДРГ, капитан Жук, ему всего 23 года, даже не пытался оказать сопротивление и защитить своих сослуживцев. Он первым сложил оружие.

«Задание Главного разведуправления Украины, был заброшен в составе ДРГ в Брянскую область. Для совершения ряда террористических актов на важных объектах транспортной инфраструктуры Россию», — рассказал диверсант ВСУ Александр Жук.

Группа малочисленная, но подготовленная: по данным ФСБ, боевики проходили обучение в Эстонии, Литве и Норвегии. И хорошо вооруженная, при себе целый арсенал: 16 килограммов взрывчатки чешского производства, шесть штурмовых винтовок М4 с приборами для бесшумной стрельбы, шесть гранат Ф1 и большой запас патронов натовского образца.

Эта же ДРГ, вероятнее всего, причастна и к недавней трагедии на перегоне Выгоничи. Семь погибших под Брянском в мае этого года, 20 килограммов взрывчатки на рельсах и в опорах моста, которые сдетонировали в момент движения состава. Всего подрывов было пять. Основной заряд приведен в действие с помощью электродетонатора чешского производства «Лора». План разработали западные инструкторы совместно с ГУР Украины.

Третий полк ССО участвовал и в подрыве моста в Белгородской области в прошлом году. Десять килограммов взрывчатки тогда подняли на воздух локомотив и четыре вагона.

«Моей ДРГ был осуществлен подрыв железнодорожного полотна на перегоне Волоконовка-Новый Оскол в Белгородской области. При подготовке мы походили подготовку в спецлагерях, где инструкторами были граждане Великобритании, Канады и других стран», — рассказал Жук.

Киевский режим теряет позиции на фронте и сознательно выбирает путь террора. Под пристальной опекой европейских спонсоров, которые не просто закрывают глаза на международные преступления — сами их спонсируют.

«Ведущим странам Европейского Союза не нужен мир. Поэтому они обучают украинских террористов. Они науськивают их на то, чтобы они шли на провокации в Брянской области, в Республике Крым, в других регионах нашей страны», — отметил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Впрочем, боевикам ВСУ уже не помогает ни западное оружие, ни деньги. А любая попытка устроить диверсию закачивается капитуляцией. Ликвидация очередной ДРГ под Брянском подтверждает одно: деморализованные боевики уже давно пересекли всевозможные красные линии и сами стали законной и легкой целью.

