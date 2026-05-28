Захарова: Зеленский открыто ставит перед ВСУ террористические задачи

Александра Якимчук

Президент Украины Владимир Зеленский отрыто ставит ВСУ террористические задачи. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Зеленский бравирует, как он выразился, меткостью ВСУ. Публично ставит им новые террористические задачи. Все это происходит вот так, буквально, открыто», — уточнила представитель ведомства.

При этом такие действия главы киевского режима «находят живой отклик» у западных стран. Более того, европейские союзники прямо призывают его не сбавлять темп, отметила дипломат. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Киевский режим ежедневно наносит удары по гражданским объектам в России. По словам Марии Захаровой, одной из главных целей ВСУ являются дети.

Такие атаки, как, например, на колледж в Старобельске, она сравнила с расправой нацистов над школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны. Но Запад об этом предпочитает молчать и слушать ложь Зеленского о якобы украденных Россией детях.

Кроме того, депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Украина ударом по колледжу в Старобельске подтвердила статус террористического государства. Подобными действиями, по его мнению, ВСУ пытается компенсировать свои неудача на фронте.

