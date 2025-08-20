Блогеру Митрошиной продлили домашний арест до 8 сентября

Инфлюенсера обвиняют в отмывании денег.

митрошина

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Блогеру Александре Митрошиной в третий раз продлили домашний арест. Об этом сообщил ее адвокат Михаил Юсупов.

Чертановский суд Москвы продлил срок ареста до 8 сентября.

Ранее Митрошину задержали в Сочи, позже ее доставили в Москву. По версии следствия, у блогера есть задолженность перед налоговой в 127 миллионов рублей.

До 30 сентября 2024-го инфлюенсер внесла платежи в размере 666 миллионов рублей для погашения налоговой задолженности. Известно, что Митрошина продала всю недвижимость в РФ, чтобы рассчитаться со всеми своими долгами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Митрошина анонсировала запуск нового проекта. Также в аккаунте были размещены ссылки, предположительно ведущие на новый курс от блогера. Однако вскоре в сети появились подозрения о возможном взломе страницы. Отмечается, что в рамках домашнего ареста блогеру запрещено пользоваться средствами связи.

О взломе заявил супруг блогера Тимур Кошкаров. В видеообращении он заверил, что Саша соблюдает условия домашнего ареста.

