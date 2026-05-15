Напавшему на журналистов РЕН ТВ мужчине избрали меру пресечения

Он избил представителей СМИ и сломал оборудование для съемки.

Мужчине, который напал на съемочную группу программы «Экстренный вызов» телеканала РЕН ТВ в Зеленограде, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Незадолго до этого аналогичное решение суд принял в отношении его супруги, а также косметолога, работавшего в кабинете, где произошел конфликт.

Инцидент произошел 14 мая. Журналисты приехали к специалисту после обращения клиентки по имени Оксана. По словам женщины, во время косметологической процедуры врач ввела филлер в межбровную складку, однако препарат попал в сосуд. После этого пострадавшая практически сразу потеряла зрение на один глаз.

Съемочная группа прибыла на место вместе с клиенткой, чтобы получить комментарий косметолога. Однако в кабинете на журналистов набросился супруг одной из работниц. Он начал избивать сотрудников телеканала, хватать их за волосы и ломать технику. В это время косметолог не пыталась остановить пациента, а наоборот — подперла дверь изнутри и отобрала у корреспондента мобильный телефон.

