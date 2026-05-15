«Опять будет чемпионом»: Боярский не сомневается в победе «Зенита» над «Ростовом»

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 38 0

Решающий матч двух футбольных команд состоится уже в воскресенье.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; Певцова Валентина /ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Михаил Боярский уверен, что «Зенит» победит «Ростов» в финале РПЛ

Народный артист РСФСР и самый известный болельщик петербургского футбольного клуба «Зенит» Михаил Боярский не сомневается в победе любимой команды. В это воскресенье сине-бело-голубые сыграют решающий матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Своими ожиданиями актер поделился в беседе с 5-tv.ru.

Боярский убежден, что подопечные главного тренера клуба «Зенит» Сергея Семака не упустят шанс вновь поднять кубок над головой.

«Я могу сказать, что я убежден, что „Зенит“ выиграет. Фортуна находится на стороне „Зенита“. И как бы прекрасны ни были другие команды, тем не менее „Зенит“ опять будет чемпионом», — уверенно заявил Михаил Боярский.

Сейчас «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 65 очками, опережая идущий вторым «Краснодар» на два балла. Чтобы официально подтвердить статус чемпионов России, команде достаточно даже сыграть этот матч в ничью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:26
Число пострадавших от атаки дрона ВСУ на Белгород возросло до девяти
22:15
«Пять часов не могли попасть домой»: сосед терроризирует жителей ЖК в Петербурге
22:03
«Подштопали руки, ничего такого»: пострадавший дрессировщик о нападении львов во Владимире
21:39
Путин утвердил единые меры поддержки участников СВО во всех регионах
21:30
Напавшему на журналистов РЕН ТВ мужчине избрали меру пресечения
21:15
Землю накрыла магнитная буря из-за дыры на Солнце

Сейчас читают

Осада за забором: как справиться с назойливым соседом по участку
«Ночь музеев — 2026»: тайные ходы, рыцари и концерты до рассвета
Журналист Молчанов не пришел на похороны собственной дочери: «Пришлось бы отпевать»
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео