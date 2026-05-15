«Опять будет чемпионом»: Боярский не сомневается в победе «Зенита» над «Ростовом»

Михаил Боярский уверен, что «Зенит» победит «Ростов» в финале РПЛ

Народный артист РСФСР и самый известный болельщик петербургского футбольного клуба «Зенит» Михаил Боярский не сомневается в победе любимой команды. В это воскресенье сине-бело-голубые сыграют решающий матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Своими ожиданиями актер поделился в беседе с 5-tv.ru.

Боярский убежден, что подопечные главного тренера клуба «Зенит» Сергея Семака не упустят шанс вновь поднять кубок над головой.

«Я могу сказать, что я убежден, что „Зенит“ выиграет. Фортуна находится на стороне „Зенита“. И как бы прекрасны ни были другие команды, тем не менее „Зенит“ опять будет чемпионом», — уверенно заявил Михаил Боярский.

Сейчас «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 65 очками, опережая идущий вторым «Краснодар» на два балла. Чтобы официально подтвердить статус чемпионов России, команде достаточно даже сыграть этот матч в ничью.

