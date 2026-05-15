Землю накрыла магнитная буря из-за дыры на Солнце

Светлана Стофорандова Журналист

Она пока слабая, но в ближайшее время может усилиться.

На Земле зафиксировано начало новой магнитной бури. Специалисты пока оценивают ее как слабую. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

«На Земле происходит магнитная буря уровня G1», — говорится в сообщении пресс-службы лаборатории.

Ученые уже предупреждали, что из-за корональной дыры на Солнце на Земле неизбежно начнется магнитная буря. При этом по прогнозам специалистов ее сила с вероятностью 85% может достичь среднего уровня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что кандидат медицинских наук Валерий Литвинов опроверг взаимосвязь магнитных бурь и мигреней. По его словам, это не имеет научной основы, так как излучение от солнечных вспышек не проникает на поверхность Земли и не воздействует на человека.

Литвинов подчеркнул, что основная причина головной боли — перегрузка нервной системы из-за стресса. При этом употребление алкоголя только усугубляет состояние.

