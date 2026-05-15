Загадочный шифр «мячохлеб»: станция УВБ-76 удивила радиослушателей

Станция УВБ-76 удивила радиослушателей загадочным шифром «мячохлеб»

В эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучало необычное зашифрованное сообщение с повторением одного и того же слова дважды. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Событие зафиксировали в пятницу, 15 мая, в 11:37 по московскому времени. В ходе радиовещания диктор произнес двойную шифровку, в которой фигурировало странное слово «мячохлеб».

Наблюдатели подчеркнули, что ранее подобных комбинаций и именно этого слова в эфире станции не встречалось. Полный текст переданных кодов выглядел следующим образом: «У352 80022 МЯЧОХЛЕБ 8679 8735», а следом за ним передали вторую часть — «НЖТИ 39287 МЯЧОХЛЕБ 8679 8735».

Подобная структура подачи информации вызвала активные обсуждения среди энтузиастов, которые годами следят за активностью этого объекта.

Радиостанция УВБ-76 ведет свою историю с 1976 года и за десятилетия работы приобрела культовый статус. Среди радиолюбителей она получила прозвище «жужжалка» из-за специфического монотонного шума и жужжащих звуков, которые транслируются большую часть времени.

Однако иногда этот фон прерывается голосовыми сообщениями, состоящими из наборов цифр и случайных на первый взгляд слов. Многие пользователи социальных сетей склонны связывать такие выходы в эфир с важными глобальными переменами или военными сигналами.

Примечательно, что ранее эксперты фиксировали появление других подобных частот, например, передатчиков, вещающих на персидском языке, которые активировались после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.