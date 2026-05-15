Путин утвердил единые меры поддержки участников СВО во всех регионах

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении единых базовых мер поддержки участников СВО во всех регионах страны. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо военнослужащих и ветеранов СВО, меры поддержки распространяются также на участников боев в приграничье, на ополченцев Донбасса после 2014 года и на членов их семей.

Региональным властям рекомендовано закрепить стандартный набор льгот, который включает в себя субсидии на газификацию в размере не менее 100 тысяч рублей, содействие в поиске работы, приоритетное зачисление в образовательные организации и помощь в заключении социальных контрактов.

Кроме того, участники СВО смогут рассчитывать на бесплатную психологическую и юридическую помощь, внеочередное санаторно-курортное лечение и многое другое.

в мае этого года в силу вступили дополнительные меры поддержки для бойцов СВО и их семей. Так, родственники раненых сотрудников Росгвардии получили право бесплатно добираться до госпиталей, где лечатся их близкие. Для вдов и вдовцов погибших военных введены специальные квоты для поступления в высшие учебные заведения. Кроме того, выплаты ветеранам и инвалидам боевых действий защищены от взысканий по долгам.

