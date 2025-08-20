До семи лет — табу: почему детям нельзя давать газированную воду

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 64 0

Самый лучший вариант — привить ребенку любовь к другим напиткам.

Раскрыт вред газированной воды для детей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Доцент кафедры диетологии Лебедева назвала газировку небезопасной для детей

Детям младше семи лет не рекомендуется давать газированную воду, поскольку она может провоцировать дискомфорт и раздражение желудочно-кишечного тракта. Об этом в разговоре с Lenta.ru сообщила доцент кафедры диетологии Анастасия Лебедева.

По ее словам, именно растворенный углекислый газ придает напитку характерные пузырьки и кисловатый вкус, но вместе с тем способен вызвать вздутие, отрыжку и неприятные ощущения в желудке. Особенно осторожными следует быть в отношении малышей с чувствительным ЖКТ или имеющими гастрит и рефлюкс — газировка способна усиливать кислотность и раздражать слизистую.

Лебедева подчеркнула, что оптимальным вариантом для детей любого возраста остается обычная вода без газа. Она безопаснее для пищеварения, лучше утоляет жажду и не вызывает лишнего газообразования.

«Безгазовая вода однозначно безопаснее для детского желудка в любое время года», — отметила специалист.

Эксперт также добавила, что минеральную газированную воду можно предлагать только в лечебно-столовой форме и исключительно по рекомендации врача. Особенно осенью, когда иммунитет ослаблен, стоит отказаться от газировки, чтобы не перегружать организм ребенка в период простуд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пользе и вреде мяса.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
«Бумажный маневр»: как Украина пытается хитрить с территориями
15:53
Умерла заслуженная артистка России Валентина Костюкова
15:46
Сохранить для будущего: профессор МХАТ рассказал о значении съемки спектаклей
15:32
Символ объединения: в России готовятся отметить День государственного флага
15:14
Спуститься — труднее: что известно о маршруте россиянки на пик Победы в Киргизии
15:05
Путин утвердил состав делегации РФ для 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Сейчас читают

Работа «Гиацинта» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
«Разрушить и осквернить»: в Раде раскрыли роль Зеленского в вывозе мощей из Киево-Печерской лавры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс