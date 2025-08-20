Доцент кафедры диетологии Лебедева назвала газировку небезопасной для детей

Детям младше семи лет не рекомендуется давать газированную воду, поскольку она может провоцировать дискомфорт и раздражение желудочно-кишечного тракта. Об этом в разговоре с Lenta.ru сообщила доцент кафедры диетологии Анастасия Лебедева.

По ее словам, именно растворенный углекислый газ придает напитку характерные пузырьки и кисловатый вкус, но вместе с тем способен вызвать вздутие, отрыжку и неприятные ощущения в желудке. Особенно осторожными следует быть в отношении малышей с чувствительным ЖКТ или имеющими гастрит и рефлюкс — газировка способна усиливать кислотность и раздражать слизистую.

Лебедева подчеркнула, что оптимальным вариантом для детей любого возраста остается обычная вода без газа. Она безопаснее для пищеварения, лучше утоляет жажду и не вызывает лишнего газообразования.

«Безгазовая вода однозначно безопаснее для детского желудка в любое время года», — отметила специалист.

Эксперт также добавила, что минеральную газированную воду можно предлагать только в лечебно-столовой форме и исключительно по рекомендации врача. Особенно осенью, когда иммунитет ослаблен, стоит отказаться от газировки, чтобы не перегружать организм ребенка в период простуд.

