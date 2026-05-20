Курс на Луну: Россия и Китай могут отправить совместную экспедицию

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Такое сотрудничество может стать новым этапом в освоении космического пространства двумя государствами.

Россия и Китай могут отправить совместную экспедицию на Луну

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

«Роскосмос»: Россия и Китай могут отправить совместную экспедицию

Россия и Китай в перспективе могут организовать совместный полет космического экипажа на Луну. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в беседе с «Известиями».

На вопрос о том, рассматривается ли вариант отправки объединенной миссии к естественному спутнику Земли, глава ведомства ответил утвердительно. Он назвал такой сценарий достижимым.

«Возможно, но пока обсуждения данного не было», — пояснил Баканов.

Взаимодействие между Москвой и Пекином в аэрокосмической сфере продолжает активно развиваться. Государства уже имеют ряд договоренностей, касающихся изучения космоса.

Ранее неоднократно поднимались темы создания Международной научной лунной станции, что предполагает использование ресурсов и технологических мощностей обеих стран.

На фоне обсуждения лунных перспектив Россия и Китай также продолжают укреплять двусторонние связи в других стратегических областях. Лидеры стран уже продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
71.29
-1.06 82.79
-1.28
«Да простит меня Олеся Иванченко»: Шура высмеял веру людей в астрологию

Последние новости

8:46
Любовь, развод и битва за «Какао»: громкая драма группы «Унесенные ветром»
8:29
Пентагон впервые прокомментировал удар по школе в Иране
8:15
Крысиная экспансия в мегаполисах: яды не работают, автомобили в опасности
7:58
Курс на Луну: Россия и Китай могут отправить совместную экспедицию
7:46
«Да простит меня Олеся Иванченко»: Шура высмеял веру людей в астрологию
7:41
Путин: Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима

Сейчас читают

Куба — это не Венесуэла: кубинская авантюра для США не будет легкой прогулкой
«Жить стало негде»: Татьяна Догилева рассказала о борьбе с новой зависимостью
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео