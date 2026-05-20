Курс на Луну: Россия и Китай могут отправить совместную экспедицию

«Роскосмос»: Россия и Китай могут отправить совместную экспедицию

Россия и Китай в перспективе могут организовать совместный полет космического экипажа на Луну. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в беседе с «Известиями».

На вопрос о том, рассматривается ли вариант отправки объединенной миссии к естественному спутнику Земли, глава ведомства ответил утвердительно. Он назвал такой сценарий достижимым.

«Возможно, но пока обсуждения данного не было», — пояснил Баканов.

Взаимодействие между Москвой и Пекином в аэрокосмической сфере продолжает активно развиваться. Государства уже имеют ряд договоренностей, касающихся изучения космоса.

Ранее неоднократно поднимались темы создания Международной научной лунной станции, что предполагает использование ресурсов и технологических мощностей обеих стран.

На фоне обсуждения лунных перспектив Россия и Китай также продолжают укреплять двусторонние связи в других стратегических областях. Лидеры стран уже продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами.

