Владимир Путин примет участие в ноябрьском саммите АТЭС в Китае

Российский лидер заявил об этом во время своего официального визита в Поднебесную.
Фото: IMAGO/VCG/ТАСС
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом он заявил в ходе российско-китайских переговоров в Пекине.
«Со своей стороны хотел бы подтвердить готовность принять участие в саммите этого формата в Шэньчжене в ноябре этого года», — уточнил президент РФ.
Он также добавил, что российская сторона всецело поддерживает деятельность Поднебесной в рамках форума АТЭС в текущем году.
Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом 19 мая. Его пригласил председатель КНР Си Цзиньпин. Эти переговоры приурочены к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами.
Во время беседы российский лидер подчеркнул, что дипломатические отношения РФ и КНР вышли на беспрецедентный уровень.
Главы государств на встрече обсуждают не только развитие двусторонних отношений, но и актуальные международные вопросы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию в 2027 году.
