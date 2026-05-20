Владимир Путин примет участие в ноябрьском саммите АТЭС в Китае

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом он заявил в ходе российско-китайских переговоров в Пекине.

«Со своей стороны хотел бы подтвердить готовность принять участие в саммите этого формата в Шэньчжене в ноябре этого года», — уточнил президент РФ.

Он также добавил, что российская сторона всецело поддерживает деятельность Поднебесной в рамках форума АТЭС в текущем году.

Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом 19 мая. Его пригласил председатель КНР Си Цзиньпин. Эти переговоры приурочены к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами.

Во время беседы российский лидер подчеркнул, что дипломатические отношения РФ и КНР вышли на беспрецедентный уровень.

Главы государств на встрече обсуждают не только развитие двусторонних отношений, но и актуальные международные вопросы.

