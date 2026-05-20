Путин: Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима

Диана Кулманакова
Поездки без ограничений помогают наращивать контакты между странами.

Нужна ли виза в Китай для россиян: безвизовый режим

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россия и Китай продолжат развивать гуманитарные связи с помощью взаимных безвизовых поездок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего официального визита в КНР.

На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине российский лидер подчеркнул высокую значимость упрощенного порядка пересечения границы для укрепления отношений между странами.

Российский лидер отметил, что возможность посещать соседнее государство без оформления виз стала серьезным фактором роста интенсивности контактов.

«Дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов стало введение по вашей, дорогой друг, инициативе безвизового режима на взаимной основе для граждан наших стран. Эту практику, безусловно, будем продолжать», — заявил Путин.

Визит российского президента в Китай рассчитан на два дня. Программа поездки началась 20 мая в Пекине с торжественной встречи и обсуждения ключевых вопросов двусторонней повестки.

Также Путин и Си Цзиньпин продлили Договор о добрососедстве с КНР, который на протяжении долгого времени служит надежным фундаментом для сотрудничества в разных сферах.

Диалог лидеров двух государств затронул не только социальные и гуманитарные аспекты, но и вопросы политического и экономического сотрудничества.

