МИД РФ находится в контакте с посольством в Бишкеке по спасению россиянки Наговицыной

Министерство иностранных дел РФ установило контакт с посольством России в Киргизии и прикладывает все усилия для того, чтобы решить вопрос по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной в горах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале ведомства.

«Признательны властям Киргизии за внимание к данному чрезвычайному происшествию и оперативно принимаемые меры», — отметили в публикации.

Как подчеркнула Захарова, посольство, как только стало известно о происшествии, плотно начало контактировать с правительством Киргизии и искать решение сложившейся ситуации.

Россиянка Наговицына застряла на пике Победы, о чем в МЧС Киргизии сообщили 19 августа. Известно, что спортсменка, спускаясь, сломала ногу. Она оказалась на высоте, где остается на протяжении недели. Напарник женщины оказал ей первую помощь, после чего направился за спасателями.

Минобороны республики информировали, что к локации, где осталась женщина, выдвинулась группа специалистов. В команду вошли четыре человека, которые будут добираться до пострадавшей три дня, обратный путь займет столько же. Помехой могут стать погодные условия.

Позднее в пресс-службе МЧС Киргизии передавали, что данных о состоянии альпинистки все еще нет. Начальник пресс-службы МЧС Киргизии Адил Чаргынов пояснял, что сообщения о гибели Натальи Наговицыной не подкреплены доказательствами, и добавлял, что из лагеря на высоте четыре тысячи метров добраться к россиянке, которая застряла на высоте в 7,2 тысячи метра, нельзя быстрее.

