Россиянам с психическими расстройствами запретят садиться за руль

Водителям в России, имеющим расстройства психики и болезни глаз, запретят садиться за руль автомобиля с 1 сентября текущего года. Об этом написали РИА Новости.

В источнике пояснили, что перечень медицинских показаний правительство РФ установило еще в апреле. В документ вошли противопоказания и ограничения в управлении транспортным средством.

Уточнялось, что новый список болезней, которые являются противопоказаниями к вождению, пополнили общие расстройства психологического развития, в том числе аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. В этом же перечне шизофрения и возрастная деменция, с которыми нельзя будет получить права.

При этом в расширенный перечень добавили аномалии цветового зрения, среди которых частичная цветовая слепота, а также искаженное восприятие красного и зеленого цветов. Также болезни нервных систем, включающие эпилепсию, будут под запретом для вождения.

