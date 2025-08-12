Зеркальные права: почему так опасно потерять водительское удостоверение

В этом случае нужно срочно обращаться в отделение ГИБДД или МФЦ.

Если ваше утерянное водительское удостоверение попадет в руки мошенников, высока вероятность, что вы вскоре станете должником микрокредитной организации, или Госавтоинспекции. Как рассказал адвокат Александр Зорин журналистам издания aif.ru, нередко злоумышленники изготавливают и так называемые зеркальные права — дубликаты документов, которые продаются водителям, лишенным прав.

Как известно, некоторые кредитные организации в качестве дополнительного подтверждающего личность документа принимают права. Главным является паспорт, поэтому большую сумму мошенник вряд ли получит, но микрозайм до 15 тысяч рублей — вполне возможно. Так что не стоит забывать о риске испортить кредитную историю, просто потеряв водительское удостоверение.

Что касается зеркальных прав, отследить их может быть непросто. Обычно злоумышленники продают их новому «владельцу» не там, где нашли, а в другом регионе. Таким образом двойники не пересекаются, что позволяет дельцам дольше оставаться незамеченными. Ну а если водитель с вашими правами сядет за руль пьяным или попадет в ДТП, проблемы будут не у него, а у вас. Ведь лишат права управлять автомобилем настоящего владельца.

Поэтому не стоит тянуть с обращением в ГИБДД или МФЦ, чтобы сообщить об утере и своевременно восстановить удостоверение.

